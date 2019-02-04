Огласили приговор экс-сотруднику "Бакинского метрополитена"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемых в разбое Умуда Керимова и Эльчина Теймурова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева обвиняемым огласили приговор, согласно которому У.Керимова лишили свободы сроком на 8 лет 3 месяца, а Э.Теймурова - на 8 лет.

Отметим, что инцидент произошел 31 августа 2018 года в поселке Бузовна Хазарского района. У.Керимов и Э.Теймуров сели в автомобиль таксиста - жителя Баку Алекпера Раджабова, заявив, что едут в поселок Гала.

На территории поселка Гала, угрожая ножом, они забрали у водителя 35 манатов, мобильный телефон, ключ от автомобиля и скрылись с места преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники Хазарского районного управления полиции задержали подозреваемых в совершении преступления жителей столицы У.Керимова и Э.Теймурова на территории поселка Гала. У них была изъята сумка, в которой находилось два ножа, клейкая лента и спортивная одежда.

Напомним, что У.Керимов работал сварщиком в ЗАО "Бакинский метрополитен".