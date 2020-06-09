Оглашено решение по 11 задержанным из-за инцидента в Ясамале

Лица, задержанные 7 июня из-за инцидента в Ясамале с сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за соблюдением ужесточенного особого карантинного режима, арестованы в административном порядке.

Как передает Report, суд признав 11 человек виновными по статье 535 (злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных правонарушениях, наказал их административным арестом от 10 до 30 суток.

Согласно распространенной МВД информации, 7 июня при задержании нарушителя сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за соблюдением ужесточенного особого карантинного режима, во дворе одного из жилых зданий на территории Ясамальского района, группа жителей закидала с балконов и окон стражей правопорядка различными предметами и высказывала в их адрес оскорбительные фразы. Сотрудники полиции приняли в отношении этих лиц административные меры.

В результате расследования были установлены личности 11 человек, которые забросали стражей правопорядка различными предметами, они были задержаны и доставлены в органы полиции для проведения соответствующего разбирательства.