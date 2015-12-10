Официальная информация: Руки жителю Загаталы отрубили члены одного из радикальных религиозных течений

Баку. 10 декабря REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура и министерство внутренних дел Азербайджана распространили официальную информацию об аресте лиц, отрубивших руки жителю Загаталы.

Как сообщает Report, согласно информации, 28 ноября в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по факту попытки убийства жителя Загатальского района Вюсала Баширова своими односельчанами, проведен осмотр места происшествия, в качестве вещественного доказательства взят топор, являющийся орудием преступления, назначены соответствующие экспертизы по делу и проведены другие необходимые следственно-оперативные мероприятия: "Было установлено, что в указанную дату члены одного из радикальных религиозных течений, жители района Рашад Тахиров и Араз Мусаев по предварительному сговору, в целях наказания односельчанина Вюсала Баширова по шариатским законам, купили топор и спрятали его в принадлежащем им магазине, затем встретились с ним и отвели его в съемный дом. Они избили Вюсала Баширова за невозвращение долга Аразу Мусаеву, перевязали ему руки и рот клейкой лентой, затем отвезли его на машине, управляемой их знакомым Акифом Мустафаевым, к месту, именуемому "Асма кёрпю", где незаконно удерживали в течение нескольких часов.

В результате следствия собрано достаточно доказательств о том, что в целях умышленного убийства Р.Баширова Тахиров держал его ноги, а А.Мусаев, поставив свои колени на его грудь, с особой жестокостью топором, который принес с собой, отрубил Вюсалу кисти обеих рук. Убедившись, что Вюсал умрет от кровопотери, они скрылись с места происшествия, оставив потерпевшего со связанными руками и ногами.

А.Мусаев явился с повинной в районное отделение полиции, а Р.Тахиров и А.Мустафаев скрывались от следствия. В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, Р.Тахиров и А.Мустафаев были привлечены к следствию.

В отношении Р.Тахирова выдвинуты обвинения по ст.ст 145.2.4 (незаконное лишение свободы, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 29,120.2.1, 29,120.2.2 и 29,120.2.4 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью или общеопасным способом), в отношении А.Мусаева - по ст.ст. 29,120.2.1, 29,120.2.2 и 29,120.2.4, а в отношении А.Мустафаева - по ст. 145.2.4 УК. Решением районного суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста".

В настоящее время необходимые следственные мероприятия продолжаются.