Один из зачинщиков вооруженного инцидента в ресторане в Локбатане получал социальную помощь

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Задержан еще один подозреваемый в совершении вооруженного нападения в ресторане "Зейта" в поселке Локбатан города Баку.

Как сообщает Report, друг участника инцидента Магеррама Алиева, житель Загатальского района Эпдиев Самир Ибрагим оглу был задержан в ходе операции, проведенной сотрудниками Гарадагского районного управления полиции.

Сотрудник Report также выяснил, что имя С.Эпдиева находится в списке лиц, получающих социальную помощь в министерстве труда и социальной защиты населения. С октября этого года он получает соцпомощь в размере 200 манатов. Социальная помощь установлена сроком на два года, то есть до 30 сентября 2017 года.

Отметим, то во время инцидента были ранены 6 человек, среди которых 7-летний ребенок.

Другой участник вооруженного нападения Магеррам Алиев был задержан вчера.