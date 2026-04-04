Один из отравившихся в Сумгайыте детей переведен на лечение в Баку - ОБНОВЛЕНО

Одни из детей 2021 года рождения, отравившихся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев Сумгайыта, для получения более квалифицированной медицинской помощи переден в Детскую клиническую больницу имени А.Ф.Гараева при Республиканском центре педиатрии.

Об этом местному бюро Report сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

Лечение остальных четырех человек продолжается в Детской больнице Центра, их состояние оценивается как стабильное.

12:45

В поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте скончался один из шести детей, ранее отравившихся угарным газом.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел два дня назад.

Так, 1 апреля шесть членов многодетной семьи отравились угарным газом. Дети были госпитализированы, после чего выписаны домой.

Однако у Джабраиловой Гюльджаннат (2024 г.р.) впоследствии резко ухудшилось состояние, и она была повторно доставлена в больницу.

Несмотря на проведенное лечение и обследования, спасти ее жизнь не удалось.