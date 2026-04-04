    Один из отравившихся в Сумгайыте детей переведен на лечение в Баку - ОБНОВЛЕНО

    04 апреля, 2026
    • 19:35
    Один из отравившихся в Сумгайыте детей переведен на лечение в Баку - ОБНОВЛЕНО

    Одни из детей 2021 года рождения, отравившихся угарным газом в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев Сумгайыта, для получения более квалифицированной медицинской помощи переден в Детскую клиническую больницу имени А.Ф.Гараева при Республиканском центре педиатрии.

    Об этом местному бюро Report сообщили в Сумгайытском медицинском центре.

    Лечение остальных четырех человек продолжается в Детской больнице Центра, их состояние оценивается как стабильное.

    В поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев в Сумгайыте скончался один из шести детей, ранее отравившихся угарным газом.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел два дня назад.

    Так, 1 апреля шесть членов многодетной семьи отравились угарным газом. Дети были госпитализированы, после чего выписаны домой.

    Однако у Джабраиловой Гюльджаннат (2024 г.р.) впоследствии резко ухудшилось состояние, и она была повторно доставлена в больницу.

    Несмотря на проведенное лечение и обследования, спасти ее жизнь не удалось.

    Tağıyev qəsəbəsində dəm qazından zəhərlənən uşaqlardan biri Bakıya təxliyə olunub, digərlərinin müalicəsi davam edir – YENİLƏNİB-2

    19:35
