Один из семи человек, пострадавших в ДТП в Нефтчале умер - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена раненых в ДТП в Нефтчалинском районе.

Как передаёт аранское бюро Report, это жители поселка Банка района: водитель Mercedes Мирзамир Сейидхасан оглы Амиров, 1984 года рождения, Амиров Афган Мирабдулла оглу, 1985 года рождения, Агаев Амил Габил оглы, 1978 года рождения, Амирли Мираслан Шахмар оглу, 2012 года рождения, Агасиев Тахир Афлатун оглу, 1985 года рождения, Амиров Шахлар Мираслан оглы 1972 года рождения, Амиров Шахмар Мираслан оглы 1977 года рождения.

Один из пострадавших в ДТП в Нефтчалинском районе скончался в больнице. Несмотря на вмешательство врачей, Амирова Шахлара Мираслан оглы, 1972 года рождения, не возможно было спасти.

***22:13

В результате дорожно-транспортного происшествия в Нефтчалинском районе Азербайджана пострадали 7 человек.

Как передаёт аранское бюро Report, авария произошла на территории села Ширван.

Во время езды автомобиль марки Mercedes потерял управление и перевернулся. По предварительным данным, 7 человек пострадали в результате ДТП. Устанавливаются личности пострадавших.

Пострадавшие были доставлены в Нефтчалинскую центральную районную больницу.По факту ведётся расследование.