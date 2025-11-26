Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Один из пострадавших при взрыве в AFEN Plaza вновь госпитализирован

    Происшествия
    • 26 ноября, 2025
    • 13:22
    Один из пострадавших при взрыве в AFEN Plaza вновь госпитализирован

    Состояние одного из пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку снова ухудшилось, его поместили в отделение нейрохирургии Клинического медицинского центра.

    Как сообщили Report в TƏBİB, состояние данного пациента, ранее выписанного на амбулаторное лечение, оценивается как стабильное.

    "Из пяти человек, госпитализированных в Клинический медицинский центр после взрыва, трое были выписаны домой на амбулаторное лечение после получения необходимой медицинской помощи. Еще один человек был госпитализирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре, его состояние оценивается как средней тяжести".

    Напомним, что 24 ноября около 09:00 произошел взрыв на объекте, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе города Баку. Один мужчина был госпитализирован с термическими ожогами, еще четырех человек доставили в больницу с сочетанными травмами различных частей тела.

    AFEN Plaza взрыв пострадавшие госпитализация
    "AFEN Plaza"dakı partlayışda xəsarət alanlardan birinin vəziyyəti pisləşib, yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib

    Последние новости

    14:35

    Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:32

    Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    14:27
    Фото

    Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д данными

    Инфраструктура
    14:16

    Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человека

    Другие страны
    14:11

    84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в Ашхабаде

    Инфраструктура
    14:07
    Фото

    Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопонимании

    Инфраструктура
    14:03

    Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млн

    В регионе
    14:02

    Мустафаев и Новак обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей