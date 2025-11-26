Один из пострадавших при взрыве в AFEN Plaza вновь госпитализирован

Состояние одного из пострадавших при взрыве в AFEN Plaza в Баку снова ухудшилось, его поместили в отделение нейрохирургии Клинического медицинского центра.

Как сообщили Report в TƏBİB, состояние данного пациента, ранее выписанного на амбулаторное лечение, оценивается как стабильное.

"Из пяти человек, госпитализированных в Клинический медицинский центр после взрыва, трое были выписаны домой на амбулаторное лечение после получения необходимой медицинской помощи. Еще один человек был госпитализирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре, его состояние оценивается как средней тяжести".

Напомним, что 24 ноября около 09:00 произошел взрыв на объекте, расположенном на улице Ахмеда Раджабли в Наримановском районе города Баку. Один мужчина был госпитализирован с термическими ожогами, еще четырех человек доставили в больницу с сочетанными травмами различных частей тела.