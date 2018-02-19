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    Один из погибших в ДТП в Сальяне был студентом БГУ - ФОТО

    В результате аварии столкнулись микроавтобус и грузовик с подъемным краном© Report

    Сальян. 19 февраля. REPORT.AZ/ Один из погибших в тяжелом ДТП, произошедшем на Сальянском участке магистральной автодороги Алят – Астара, был студентом Бакинского Государственного Университета.

    Как сообщает аранское бюро Report, им был студент первого курса факультета журналистики БГУ, 18-летний житель Масаллинского района Гардашов Асиф Вагиф оглы.

    Согласно информации, в прошлом году в аварии погиб и брат А.Гардашова.

    Отметим, что утром 18 февраля на автомагстрали Алят-Астара, в результате столкновения микроавтобуса и грузовика с подъемным краном погибли 2 человека, еще двое получили ранения. 

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