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Один из нарушителей карантина в отеле Fairmont оскорбил журналистов

Один из нарушителей карантина в отеле Fairmont оскорбил журналистов Один из граждан, нарушивших ужесточенный карантинный режим, и отдыхавших в отеле Fairmont Baku, нанес оскорбление журналистам.&
Происшествия
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5 июля 2020 г. 19:29
Один из нарушителей карантина в отеле Fairmont оскорбил журналистов

Один из граждан, нарушивших ужесточенный карантинный режим, и отдыхавших в отеле Fairmont Baku, нанес оскорбление журналистам. 


Как передает Report, человек, имя и фамилия которого неизвестны, написал оскорбительный статус в адрес журналистов на своей странице в İnstagram, назвав их "доносчиками".


"Спасибо доносчикам, которые выложили наши публикации на сайтах, и Fairmont закрылся. Посмотрим, где нам провести очередной отдых", - говорится в публикации.


Отметим, что сегодня сотрудники полиции провели рейд в отеле Fairmont Baku. Уточняются личности нарушителей карантина. 

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Версия на азербайджанском языке "Fairmont"da karantini pozan şəxslərdən biri jurnalistləri təhqir etdi

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