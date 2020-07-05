Один из нарушителей карантина в отеле Fairmont оскорбил журналистов

Один из граждан, нарушивших ужесточенный карантинный режим, и отдыхавших в отеле Fairmont Baku, нанес оскорбление журналистам.&

Один из граждан, нарушивших ужесточенный карантинный режим, и отдыхавших в отеле Fairmont Baku, нанес оскорбление журналистам.



Как передает Report, человек, имя и фамилия которого неизвестны, написал оскорбительный статус в адрес журналистов на своей странице в İnstagram, назвав их "доносчиками".



"Спасибо доносчикам, которые выложили наши публикации на сайтах, и Fairmont закрылся. Посмотрим, где нам провести очередной отдых", - говорится в публикации.



Отметим, что сегодня сотрудники полиции провели рейд в отеле Fairmont Baku. Уточняются личности нарушителей карантина.