​В центре Одессы неизвестные разбили «BMW X5» и похитили азербайджанцев

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В Одессе, на улице Екатериненской, неизвестные разбили "BMW X5" и похитили из автомобиля азербайджанцев.

Как передает Report, об этом сообщают Украинские СМИ.

Так, в субботу, около 00:00 на Екатериненской, 18, неизвестные в балаклавах на белом фургоне "Mercedes Vito", заблокировали внедорожник "BMW X5" и напали на людей, которые были в машине. Отметим, что злоумышленники стреляли по машине, прыгали на ней и разбили все стекла. Кроме того, очевидцы сообщили, что злоумышленники, сильно избив водителя и пассажиров "BMW X5", посадили их в фургон и увезли в неизвестном направлении.

Отметим, что один из азербайджанцев, присутствующих на месте происшествия, сообщил, что за рулем разбитого автомобиля находился его родной брат. Кроме того, он считает, что это преступление организовал ресторатор кафе "Гранат". Однако через некоторое время мужчина заявил, что это организовали сотрудники милиции.

Интересно, что достоверные источники в ГУ МВД Украины в Одесской области сообщили, что в кафе "Гранат", расположенном на Екатерининской собираются неоднозначные личности. Кроме того, он сообщил, что ссора возникла между группой азербайджанцев, в ходе чего произошла перестрелка и кража людей. Он отметил, что ресторатор кафе не имеет никакого отношения к этому происшествию.