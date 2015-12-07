Очевидец происшествия на месторождении "Гюнешли": "Лодка была расчитана на 42 человек, однако..." - ВИДЕО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Пострадавший в результате пожара и аварии на 10-м блоке месторождения "Гюнешли", госпитализированный в Центральную больницу нефтяников, поделился своими впечатлениями о пережитом.

Как сообщает Report, нефтяник Исмаил Мехдиев: "Лодка была расчитана на 42 человек, однако волны были такие высокие, что они не могли приблизиться к нам. Они очень хотели помочь, но это было невозможно. Они наблюдали за нами с определенного расстояния. Старались потушить огонь, то есть они делали все возможное, чтобы нам помочь, но не получалось. Лодки хватало на всех, у всех были спасательные жилеты. Я лично сам собрал людей на одной из лодок. Уцелевшую лодку спускал я сам, держал ее на нужном уровне".

По его словам, волны поднимались на высоту 8-10 метров.

Отметим, что 4 декабря примерно в 17:40 сильная буря вывела из строя газопровод в 10-ом блоке месторождения "Гюнешли", в результате чего возник пожар. В результате спасательных работ спасены 33 человека, тело одного нефтяника передано семье, поиски 29 человек продолжаются.