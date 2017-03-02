Очередной судебный процесс по делу генералов бывшего МНБ назначен на 7 марта

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда прошло судебное заседание по уголовному делу бывших начальников главных управлений и управлений ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мурветовой, а также других должностных лиц - Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, на закрытом процессе, прошедшем под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова, гособвинитель огласил обвинительный акт, связанный с Ф.Алиевым.

Он не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Очередной судебный процесс назначен на 7 марта.