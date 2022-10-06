Объявлены в розыск 19 человек за незаконную экономическую деятельность в Карабахе

Объявлены в розыск 19 человек, посещавших территорию Карабаха в связи с незаконной экономической деятельностью в период армянской оккупации.

Объявлены в розыск 19 человек, посещавших территорию Карабаха в связи с незаконной экономической деятельностью в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом сообщил старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, выступая на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

"Объявлен в розыск 19 человек по фактам незаконной экономической деятельности, незаконного пересечения государственной границы Азербайджана, посещения оккупированной территории Карабаха, незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, ношения на этих территориях, незаконных археологических исследований и других преступлений", - подчеркнул он.