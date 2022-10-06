О нас

Объявлены в розыск 19 человек за незаконную экономическую деятельность в Карабахе

Объявлены в розыск 19 человек за незаконную экономическую деятельность в Карабахе Объявлены в розыск 19 человек, посещавших территорию Карабаха в связи с незаконной экономической деятельностью в период армянской оккупации.
Происшествия
6 октября 2022 г. 13:02
Объявлены в розыск 19 человек за незаконную экономическую деятельность в Карабахе

Объявлены в розыск 19 человек, посещавших территорию Карабаха в связи с незаконной экономической деятельностью в период армянской оккупации.

Как сообщает Report, об этом сообщил старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям, младший советник юстиции Ильгар Сафаров, выступая на совместном брифинге Генеральной прокуратуры и Министерства иностранных дел по преступлениям, совершенным Вооруженными силами Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями против Азербайджана с 1988 года по сегодняшний день.

"Объявлен в розыск 19 человек по фактам незаконной экономической деятельности, незаконного пересечения государственной границы Азербайджана, посещения оккупированной территории Карабаха, незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия, ношения на этих территориях, незаконных археологических исследований и других преступлений", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 19 people put on wanted list for illegal economic activity in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz iqtisadi fəaliyyətlə bağlı Qarabağa səfər etmiş 19 nəfər axtarışa verilib

Экслюзивные новости

Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi