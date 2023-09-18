О нас

Объявленные в международный розыск лица экстрадированы из России в Азербайджан

Объявленные в международный розыск лица экстрадированы из России в Азербайджан Cогласно требованиям Конвенции "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", граждане Азербайджана Гюльнара Халилова, Джаваншир Рустамзаде и Вусал Гулиев были экстрадированы из России в Азербайджан.
Происшествия
18 сентября 2023 г. 16:19
Объявленные в международный розыск лица экстрадированы из России в Азербайджан

Cогласно требованиям Конвенции "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", граждане Азербайджана Гюльнара Халилова, Джаваншир Рустамзаде и Вусал Гулиев были экстрадированы из России в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что Гюльнара Халилова, обвиняемая в хищении крупной суммы с использованием служебного положения, Джаваншир Рустамзаде, обвиняемый в краже с использованием информационных технологий, и Вусал Гулиев, обвиняемый в краже, совершенной группой лиц в предварительном сговоре, находились в международном розыске.

Эти лица были задержаны на территории России и 14 сентября этого года доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Кроме того, в Азербайджане был задержан гражданин России Назим Сулейманов, обвиняемый по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и объявленный правоохранительными органами этой страны в межгосударственный розыск.

Ходатайство Генеральной прокуратуры России о его выдаче было удовлетворено Генпрокуратурой Азербайджана, в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции он был передан уполномоченным органам РФ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın axtarışa verdiyi şəxslər Rusiyadan gətirilib, bir nəfər qarşı tərəfə təhvil verilib

Самое читаемое

Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
Американская подлодка с ракетами Tomahawk зашла в норвежский порт
14 сентября 2023 г. 20:43
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
Азербайджан возобновил поставки йогурта из Польши
15 сентября 2023 г. 18:11
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами
16 сентября 2023 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi