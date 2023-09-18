Объявленные в международный розыск лица экстрадированы из России в Азербайджан

Cогласно требованиям Конвенции "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", граждане Азербайджана Гюльнара Халилова, Джаваншир Рустамзаде и Вусал Гулиев были экстрадированы из России в Азербайджан.

Cогласно требованиям Конвенции "О правовой помощи и правоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам", граждане Азербайджана Гюльнара Халилова, Джаваншир Рустамзаде и Вусал Гулиев были экстрадированы из России в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что Гюльнара Халилова, обвиняемая в хищении крупной суммы с использованием служебного положения, Джаваншир Рустамзаде, обвиняемый в краже с использованием информационных технологий, и Вусал Гулиев, обвиняемый в краже, совершенной группой лиц в предварительном сговоре, находились в международном розыске.

Эти лица были задержаны на территории России и 14 сентября этого года доставлены в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Кроме того, в Азербайджане был задержан гражданин России Назим Сулейманов, обвиняемый по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации и объявленный правоохранительными органами этой страны в межгосударственный розыск.

Ходатайство Генеральной прокуратуры России о его выдаче было удовлетворено Генпрокуратурой Азербайджана, в сопровождении Специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции он был передан уполномоченным органам РФ.