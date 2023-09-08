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Объявлена дата суда над участниками вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку

Объявлена дата суда над участниками вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку Начался судебный процесс по уголовному делу Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова, обвиняемых в причастности к вооруженному инциденту в гипермаркете в Баку.
Происшествия
8 сентября 2023 г. 09:47
Объявлена дата суда над участниками вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку

Начался судебный процесс по уголовному делу Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова, обвиняемых в причастности к вооруженному инциденту в гипермаркете в Баку.

Как сообщает Report, дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям под председательством судьи Азада Меджидова.
Подготовительное заседание суда назначено на 20 сентября.

Напомним, что вооруженное нападение на инкассаторов в одном из гипермаркетов на территории Хатаинского района Баку произошло в марте этого года.

В ходе инцидента сотрудник банка Самир Шейдаев получил огнестрельное ранение, а охранявший его сотрудник министерства цифрового развития и транспорта Руфат Хашимов погиб на месте происшествия.

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