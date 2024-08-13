Обвиняемым в покушении на Фазиля Мустафу вынесен приговор

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор обвиняемым в покушении на убийство депутата Милли Меджлиса VI созыва Фазиля Мустафы.

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор обвиняемым в покушении на убийство депутата Милли Меджлиса VI созыва Фазиля Мустафы.

Как сообщает Report, Азер Сарыджанов приговорен к пожизненному заключению, Сабухи Ширинов - к 20 годам, Рашад Ахмедов - к 19, Эльшад Аскеров - к 18, а Эмин Алияров - к 4 годам лишения свободы.

Судебный процесс в Бакинском суде по тяжким преступлениям проходил под председательством судьи Эльнура Нуриева.

Напомним, что инцидент произошел 28 марта прошлого года в поселке Забрат Сабунчинского района. На Фазиля Мустафу было совершено вооруженное нападение перед его домом. В результате Мустафа получил огнестрельные ранения.

По факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по ст. 277 (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 228.2.1 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов группой лиц по предварительному сговору) УК АР.

По подозрению в совершении преступления были задержаны Эмин Алияров, Рашад Ахмедов, Азер Сарыджанов, Эльшад Аскеров и Сабухи Ширинов.