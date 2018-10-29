Обвиняемый в участии в незаконной вооруженной группировке азербайджанец объявлен в международный розыск

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск гражданина Азербайджана, обвиняемого в совершении тяжких преступлений.

Как сообщает Report, житель Гусарского района Паша Гаджиагаев 1991 г.р. обвиняется в участии в незаконной вооруженной группировке.

Покинувший Россию П.Гаджиагаев был объявлен в межгосударственный розыск, в "Интерпол" направлено обращение для его задержания.

Хафиз Гейдаров