Обвиняемый в участии в незаконной вооруженной группировке азербайджанец объявлен в международный розыск

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Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск гражданина Азербайджана, обвиняемого в совершении тяжких преступлений.
Как сообщает Report, житель Гусарского района Паша Гаджиагаев 1991 г.р. обвиняется в участии в незаконной вооруженной группировке.
Покинувший Россию П.Гаджиагаев был объявлен в межгосударственный розыск, в "Интерпол" направлено обращение для его задержания.
Хафиз Гейдаров
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