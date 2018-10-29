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    Обвиняемый в участии в незаконной вооруженной группировке азербайджанец объявлен в международный розыск

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Россия объявила в международный розыск гражданина Азербайджана, обвиняемого в совершении тяжких преступлений.

    Как сообщает Report, житель Гусарского района Паша Гаджиагаев 1991 г.р. обвиняется в участии в незаконной вооруженной группировке. 

    Покинувший Россию П.Гаджиагаев был объявлен в межгосударственный розыск, в "Интерпол" направлено обращение для его задержания.

    Хафиз Гейдаров

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