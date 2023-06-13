Обвиняемый в убийстве юного дзюдоиста приговорен к 19 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям объявлен приговор Руслану Сафиханову, обвиняемому в убийстве юного дзюдоиста Турана Рустамова в Шаганском спортивно-олимпийском комплексе.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям объявлен приговор Руслану Сафиханову, обвиняемому в убийстве юного дзюдоиста Турана Рустамова в Шаганском спортивно-олимпийском комплексе.

Как сообщает Report, Р.Сафиханов приговорен к 19 годам лишения свободы.

Напомним, что прокурор Рауф Малышов требовал для Р.Сафиханова 20 лет лишения свободы.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в спортивно-олимпийском комплексе, расположенном в поселке Шаган Хазарского района.

Житель Сумгайыта, Р.Сафиханов (2002 г.р.) во время спора на почве личных отношений нанес смертельные ножевые ранения жителю Евлахского района, Т.Рустамову (2006 г.р.).

Р.Сафиханову были предъявлены обвинения по статье 120.2.2 (убийство из хулиганских побуждений).