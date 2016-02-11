Обвиняемый в убийстве отказался от адвоката

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Юсифа Багирова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова показания дали свидетели Эмин Халилов, Юсиф Байрамов.

Свидетель Ниджат Селимов не явился в суд. Сотрудник полиции Н.Селимов в качестве причины неявки указал на проблемы со здоровьем. Н.Селимов, находящийся на стационарном лечении в госпитале министерства внутренних дел, отправил в суд заявление, в котором указал, что подтверждает свои первоначальные показания.

После этого обвиняемый Ю.Багиров заявил об отказе от адвоката. Он отметил, что новый адвокат явится на следующее заседание.

Суд будет продолжен 18 февраля.

Отметим, что инцидент произошел 14 июля 2015 года в поселке Маштага. Рауф Алиев 1959 г.р. был убит ножом в автомобиле марки AzSamand, принадлежащем жителю Гянджи Аббасу Мехдиеву. В результате совместных мероприятий сотрудников полиции и органов прокуратуры по подозрению в совершении убийства Р.Алиева был задержан житель города Баку, ранее судимый Юсиф Багиров.