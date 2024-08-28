Обвиняемый в убийстве охранника замдиректора школы предстанет перед судом

Заместитель директора средней школы №55 в Хатаинском районе Баку Эльсевар Исламов предстанет перед судом по обвинению в убийстве охранника Натига Мехди.

Заместитель директора средней школы №55 в Хатаинском районе Баку Эльсевар Исламов предстанет перед судом по обвинению в убийстве охранника Натига Мехди.

Как сообщает Report, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в судопроизводство судье Эльмину Рустамову.

Напомним, что инцидент произошел в мае этого года. Согласно официальной информации, Эльсевар Исламов, 1966 года рождения, преднамеренно убил Натига Мехди на почве личного конфликта и захоронил его тело на территории Хазарского района. Ему предъявлено обвинение по статье 120.2.4 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью).