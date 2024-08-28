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Обвиняемый в убийстве охранника замдиректора школы предстанет перед судом

Обвиняемый в убийстве охранника замдиректора школы предстанет перед судом Заместитель директора средней школы №55 в Хатаинском районе Баку Эльсевар Исламов предстанет перед судом по обвинению в убийстве охранника Натига Мехди.
Происшествия
28 августа 2024 г. 17:51
Обвиняемый в убийстве охранника замдиректора школы предстанет перед судом

Заместитель директора средней школы №55 в Хатаинском районе Баку Эльсевар Исламов предстанет перед судом по обвинению в убийстве охранника Натига Мехди.

Как сообщает Report, дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано в судопроизводство судье Эльмину Рустамову.

Напомним, что инцидент произошел в мае этого года. Согласно официальной информации, Эльсевар Исламов, 1966 года рождения, преднамеренно убил Натига Мехди на почве личного конфликта и захоронил его тело на территории Хазарского района. Ему предъявлено обвинение по статье 120.2.4 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda mühafizəçini öldürməkdə təqsirləndirilən direktor müavininin istintaqı başa çatıb

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