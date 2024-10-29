Обвиняемый в покушении на главу ИВ Лянкяранского района частично признал вину

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабухи Гусейнова прошел процесс над Бахрузом Аскеровым, обвиняемым в подготовке покушения на главу исполнительной власти Лянкяранского района Талеха Гарашова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабухи Гусейнова прошел процесс над Бахрузом Аскеровым, обвиняемым в подготовке покушения на главу исполнительной власти Лянкяранского района Талеха Гарашова.

Как сообщает Report, на процессе был оглашен обвинительный акт. Аскеров признал свою вину частично. Он отказался давать показания в ходе процесса. Судейская коллегия приняла решение сначала допросить потерпевших.

Следующее заседание суда состоится 3 декабря.

Напомним, что в рамках расследования, проведенного Службой государственной безопасности, Аскеров Бахруз Алимамед оглу, 1988 года рождения, был задержан, а затем арестован по подозрению в подготовке террористического акта.

Согласно обвинению, Бахруз Аскеров привлек к тайной связи лиц, проживающих в различных районах Азербайджана, и дал им указания организовать покушение на жизнь главы ИВ Лянкяранского района.

Ему предъявлено обвинение по статьям 28,120.2.1, 28,120.2.10, 28,120.2.11, 28,120.2.12 (подготовка к повторному убийству группой лиц по предварительному сговору на почве национальной, расовой, религиозной ненависти и вражды), 28,214.2.1, 28,214.2.3 (подготовка к совершению террористического акта с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28,214-3.1 (подготовка к прохождению обучения, связанного с терроризмом), 28,277 (подготовка к покушению на жизнь государственного деятеля) и 28,278.1 (подготовительные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя государства) Уголовного кодекса.