Обвиняемый в мошенничестве на 325 тыс. манатов дал показания, режиссер Ариф Газыев проходит свидетелем по делу

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в совершении мошенничества Азиза Абдулазиза.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Рахиба Салманова дал показания обвиняемый.

Он сообщил, что с потерпевшим Ихтияром Гасановым его познакомил в Азербайджане телережиссер, сценарист Ариф Газыев: "Только потом мне стало известно, что Ихтияр совершил несколько преступлений".

Во время опроса А.Абдулазиз сказал, что потерпевший И.Гасанов во время жалобы в полицию неправильно написал его фамилию: "Если этот человек не может правильно написать мою фамилию, о каком преступлении может идти речь?".

Гособвинитель отметил, что А.Газыев в показаниях сообщил, что за это дело получил 10 тыс. манатов. А.Абдулазиз ответил, что не осведомлен о показаниях А.Газыева.

Очередное заседание суда назначено на 4 октября.

Согласно обвинительному акту, А.Абдулазиз с целью присвоения обманным путем чужого имущества обещал своему знакомому, руководителю занимающейся строительными работами фирмы ALFA LTD Ихтияру Гасанову, что заполучит для него тендер на строительство школы.

В 2011 году он получил у И.Гасанова 50 тыс. манатов, из которых 25 тыс. манатов позже вернул, но оставшуюся часть присвоил.

Кроме того, А.Абдулазиз получил мошенническим путем у И.Гасанова 300 тыс. манатов и вновь обманул потерпевшего.

Он не признал себя виновным по обвинению.

Напомним, что по уголовному делу проходит в качестве свидетеля азербайджанский телережиссер, сценарист Ариф Газыев.