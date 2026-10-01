Обвиняемый в мошенничестве гражданин Азербайджана экстрадирован из Польши

Находящийся в международном розыске гражданин Азербайджана Зираддин Рустамов экстрадирован из Польши на родину.

Об этом передает Report со ссылкой на Министерство юстиции.

Рустамов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, а его местонахождение установлено в Польше, где он и был арестован.

Он обвиняется по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана - в мошенничестве, совершенном в 2023 году путем злоупотребления доверием и обмана с целью завладения чужим имуществом. По данным следствия, Рустамов давал потерпевшим ложные обещания, чем причинил им ущерб в крупном размере.

После запроса Генеральной прокуратуры достигнута договоренность о его экстрадиции в Азербайджан. 1 октября Рустамов был доставлен из Варшавы сотрудниками Главного управления международного сотрудничества Минюста и Пенитенциарной службы и на основании решения суда об аресте помещен в следственный изолятор.