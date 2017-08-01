Обвиняемый в избиении до смерти приемной дочери приговорен к 12 годам лишения свободы

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Эльнара Гаджиева, обвиняемого в избиении до смерти своей приемной дочери.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил приговорить Э. Гаджиева к 14 годам лишения свободы.

Затем на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой был вынесен приговор.

Согласно приговору, Э. Гаджиев был лишен свободы сроком на 12 лет.

Отметим, что 29 июля прошлого года, проживающая на съемной квартире в одном из домов в городе Хырдалане, жительница Агсуинского района Самира Ярыева позвонила на телефон "Центра звонков 102" МВД и сообщила о том, что ее дочь 6-летнюю Рамилу на территории города насмерть сбил неизвестный автомобиль.

В ходе осмотра тела девочки было установлено, что смерть наступила не в результате автомобильной аварии, а ребенок погиб насильственной смертью.

По факту было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Абшеронского районного управления полиции, был задержан подозреваемый в избиении ребенка до смерти житель Агсуинского района, ранее судимый Э. Гаджиев.

Он обвиняется по статьям 126.3 (умышленное нанесение вреда здоровью по неосторожности вызвавшее смерть потерпевшего, в случае если причиной стали действия, предусмотренные статьями 126.1 и 126.2 настоящего Кодекса) и 127 (умышленное нанесении менее тяжкого вреда здоровью).