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Обвиняемый в государственной измене приговорен к 17 годам лишения свободы

Обвиняемый в государственной измене приговорен к 17 годам лишения свободы Обвиняемый в государственной измене Гаджи Пашаев приговорен к 17 годам лишения свободы.
Происшествия
11 августа 2023 г. 17:09
Обвиняемый в государственной измене приговорен к 17 годам лишения свободы

Обвиняемый в государственной измене Гаджи Пашаев приговорен к 17 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Тельмана Гусейнова.

Согласно обвинению, Г.Пашаев обвиняется в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.

Ему предъявлено обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281 (публичные призывы к антигосударственной деятельности) и 283 (разжигание национальной, расовой и религиозной вражды) Уголовного кодекса.

Г.Пашаев некоторое время назад был арестован Службой госбезопасности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Dövlətə xəyanətdə təqsirləndirilən şəxs 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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