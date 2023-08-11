Обвиняемый в государственной измене приговорен к 17 годам лишения свободы

Обвиняемый в государственной измене Гаджи Пашаев приговорен к 17 годам лишения свободы.

Обвиняемый в государственной измене Гаджи Пашаев приговорен к 17 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Тельмана Гусейнова.

Согласно обвинению, Г.Пашаев обвиняется в шпионаже в пользу иностранных спецслужб.

Ему предъявлено обвинение по статьям 274 (государственная измена), 281 (публичные призывы к антигосударственной деятельности) и 283 (разжигание национальной, расовой и религиозной вражды) Уголовного кодекса.

Г.Пашаев некоторое время назад был арестован Службой госбезопасности Азербайджана.