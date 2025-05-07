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Обвиняемый в финансировании терроризма: Я оказал поддержку в сборе $30 тыс.

Обвиняемый в финансировании терроризма: Я оказал поддержку в сборе $30 тыс. Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова, обвиняемых в финансировании терроризма.
Происшествия
7 мая 2025 г. 09:25
Обвиняемый в финансировании терроризма: Я оказал поддержку в сборе $30 тыс.

Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Хагани Омарова, Анара Саламзаде и Эльчина Азизова, обвиняемых в финансировании терроризма.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Нигяр Имановой государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

Согласно обвинению, Шукюр Гамидли и Эльшан Мустафаев, находящиеся в настоящее время за пределами Азербайджанской Республики, сначала отправились в Турцию, а затем в Сирию, где принимали участие в гражданской войне на территории этой страны.

В обвинительном акте указано, что задержанные перечисляли денежные средства, собранные в социальных сетях, на карты, предоставленные Ш.Гамидли. Эти средства направлялись террористической организации ИГИЛ, членами которой они являлись.

В своих показаниях обвиняемый Хагани Омаров отметил, что он оказал поддержку в сборе 30 тысяч долларов.

Очередной судебный процесс назначен на 27 мая.

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Версия на азербайджанском языке Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxs: 30 min dolların yığılmasına dəstək göstərmişəm

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