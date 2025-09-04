Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Обвиняемый Бабаян: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

    • 04 сентября, 2025
    • 14:18
    Обвиняемый Бабаян: Грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года

    На заседании в Бакинском военном суде оглашены показания, данные обвиняемым Мадатом Бабаяном на предварительном следствии.

    Как сообщает Report, часть его показаний на предварительном следствии касалась Ходжалинского геноцида, произошедшего в феврале 1992 года, и последующих событий.

    Бабаян в своих показаниях на предварительном следствии отметил, что 24 февраля Аркадий Ширинян, выступая перед 3 ротами, сообщил, что на следующий день, то есть в ночь на 25 февраля 1992 года, они перейдут в наступление и совершат убийства мирного азербайджанского населения, проживающего в Ходжалы. Они начали подготовку в соответствии с приказом командира Аркадия Шириняна.

    Перед вторжением город Ходжалы подвергся непрерывному обстрелу из снарядов артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, расположенных на позициях в высокогорной местности в направлении Ханкенди. После непрерывных артиллерийских, минометных обстрелов и огня систем "БМ-21-ГРАД", продолжавшихся примерно 30-40 минут, они вошли в город Ходжалы около 00:00 в ночь с 25 на 26 февраля.

    После вхождения в город они начали стрелять из автоматов, пулеметов, гранатометов по мирному населению Ходжалы, которое встречалось на их пути, и поджигать дома. Некоторые жители босиком, с младенцами на руках, бежали через реку Гаргар, протекающую вблизи города Ходжалы, в направлении близлежащих гор и села Шелли Агдамского района. Бегущие люди были расстреляны другой группой армянских военнослужащих, которые заранее установили посты вокруг города и ждали там, чтобы стрелять по пытавшимся спастись мирным жителям. В городе Ходжалы дома были разграблены, сожжены, женщины изнасилованы, люди подверглись многочисленным пыткам, танки и боевые машины переезжали людей.

    М.Бабаян в то время по приказу непрерывно стрелял из автомата по всем, не разбирая женщин, мужчин, стариков, пожилых. Аркадий Ширинян и другие командиры приказали совершать там особые зверства. В целом, поскольку город Ходжалы долгое время находился в окружении, жители не могли покинуть город, и во время нападения лишь небольшому числу людей удалось выбраться оттуда и спастись.

    Обвиняемый заявил, что грабежи в Ходжалы продолжались с 26 февраля по 8 марта 1992 года.

    Ходжалы геноцид суд армянские военные преступники
