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Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности

Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана и организации их деятельности были привлечены к уголовной ответственности
Происшествия
5 октября 2023 г. 17:05
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности

Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана и организации их деятельности привлечены к уголовной ответственности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Службы государственной безопасности Азербайджана.

Отмечено, что задержанные в результате проведенных 3 октября 2023 года СГБ мероприятий Аркадий Гукасян, 1957 года рождения, уроженец города Ханкенди, Бако Саакян, 1960 года рождения, уроженец того же города, и Давит Ишханян, 1958 года рождения, уроженец Ходжавендского района, были привлечены к уголовной ответственности по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 УК Азербайджанской Республики (терроризм, совершенный организованной группой с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 214-1 (финансирование терроризма), 214-3.2 (организация учений в целях терроризма), 228. 3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное организованной группой) и 279.3 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований и групп и участие в их деятельности).

В настоящее время по уголовному делу продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке DTX: "Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələr yaradaraq onların fəaliyyətini təşkil edən şəxslər həbs edilib"

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