    Обвиняемому в распространении ложной информации о терроризме вынесен приговор

    Происшествия
    • 16 февраля, 2026
    • 14:45
    Обвиняемому в распространении ложной информации о терроризме вынесен приговор

    Виталий Заболотский, задержанный Службой государственной безопасности (СГБ) и обвиняемый в заведомо ложном сообщении о терроризме в Азербайджане, приговорен к 6 годам лишения свободы.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хафиза Кямранова.

    Отметим, что Виталий Заболотский был задержан СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

