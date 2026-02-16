Обвиняемому в распространении ложной информации о терроризме вынесен приговор
Происшествия
- 16 февраля, 2026
- 14:45
Виталий Заболотский, задержанный Службой государственной безопасности (СГБ) и обвиняемый в заведомо ложном сообщении о терроризме в Азербайджане, приговорен к 6 годам лишения свободы.
Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Хафиза Кямранова.
Отметим, что Виталий Заболотский был задержан СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье 216 (заведомо ложное сообщение о терроризме) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
