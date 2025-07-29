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Обвиняемая в присвоении денег директор школы освобождена от уголовной ответственности

Обвиняемая в присвоении денег директор школы освобождена от уголовной ответственности 11:53 Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего директора Нафталанской городской детской музыкальной школы Алмаз Алиевой.
Происшествия
29 июля 2025 г. 12:22
Обвиняемая в присвоении денег директор школы освобождена от уголовной ответственности

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего директора Нафталанской городской детской музыкальной школы Алмаз Алиевой.

Как сообщает Report, на состоявшемся в Гянджинском апелляционном суде процессе вынесено решение, согласно которому Алиева освобождена от уголовной ответственности, а мера пресечения в виде запрета на смену места отменена.

Отметим, что Алмаз Алиева возместила в государственный бюджет 25% ущерба, причиненного преступлением.

Согласно обвинению, бывший директор создала условия для выплаты учителям необоснованной заработной платы в размере 14 320,57 манатов за неявку учащихся на занятия. Эти средства были присвоены из бюджетных средств путем растраты.

Алмаз Алиева была обвинена по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК и решением Нафталанского городского суда приговорена к 2 годам ограничения свободы.

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