Обвиняемая в присвоении денег директор школы освобождена от уголовной ответственности

11:53 Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего директора Нафталанской городской детской музыкальной школы Алмаз Алиевой.

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе бывшего директора Нафталанской городской детской музыкальной школы Алмаз Алиевой.

Как сообщает Report, на состоявшемся в Гянджинском апелляционном суде процессе вынесено решение, согласно которому Алиева освобождена от уголовной ответственности, а мера пресечения в виде запрета на смену места отменена.

Отметим, что Алмаз Алиева возместила в государственный бюджет 25% ущерба, причиненного преступлением.

Согласно обвинению, бывший директор создала условия для выплаты учителям необоснованной заработной платы в размере 14 320,57 манатов за неявку учащихся на занятия. Эти средства были присвоены из бюджетных средств путем растраты.

Алмаз Алиева была обвинена по статьям 179.2.3 (присвоение или растрата с использованием своего служебного положения), 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) УК и решением Нафталанского городского суда приговорена к 2 годам ограничения свободы.