Обвиняемая в мошенничестве более чем на 1 млн манатов направлена на принудительное лечение

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Хиджран Аллахвердиевой, обвиняемой в мошенничестве.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на процессе под председательством судьи Азада Меджидова.

На суде пришли к заключению, что Х. Аллахвердиева при совершении преступления находилась в невменяемом состоянии, ей назначено принудительное лечение в Республиканской психиатрической больнице №1.

Согласно обвинительному акту, Х. Аллахвердиева совершила мошенничество в отношении группы лиц, воспользовавшись их доверием. Она обманула граждан под видом создания компании и присвоила крупную сумму денег.

По уголовному делу 6 человек были признаны потерпевшими. Им в общем нанесен урон в размере 1 млн 200 тыс. манатов.

Х. Аллахвердиевой инкриминирована статья 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба).