    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Обсуждено укрепление связей между судебными системами Азербайджана и Турции

    Происшествия
    • 02 сентября, 2025
    • 11:41
    Обсуждено укрепление связей между судебными системами Азербайджана и Турции

    Делегация во главе с председателем Верховного суда и Судебно-правового совета Инамом Керимовым посетила Турцию для участия в церемонии открытия нового судебного года.

    Об этом Report сообщили в Верховном суде.

    В мероприятии приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, председатель Верховного суда этой страны Омер Керкез, генпрокурор Мухсин Шентюрк, министр юстиции Йылмаз Тунч, а также представители судебных и прокурорских органов.

    На встрече с Джевдетом Йылмазом было подчеркнуто, что взаимодействие между Азербайджаном и Турцией в судебно-правовой области было выведено на уровень союзничества благодаря политической воле лидеров двух стран.

    В ходе визита обсуждалось дальнейшее укрепление сотрудничества между судебными системами двух стран. Инам Керимов также провел ряд двусторонних встреч, на которых были рассмотрены перспективы взаимодействия в правовой сфере.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Azərbaycan və Türkiyə məhkəmə sistemləri arasında əlaqələrin daha da gücləndirilməsi müzakirə edilib

    Последние новости

    12:26

    Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%

    Финансы
    12:23

    В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режима

    Происшествия
    12:20

    Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев

    Финансы
    12:19

    Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%

    Финансы
    12:19

    SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашение

    Энергетика
    12:18

    ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%

    Финансы
    12:16

    ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатов

    Происшествия
    12:13

    За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:12

    BP: Проблема с сырой нефтью в терминале Джейхан успешно решена

    Энергетика
    Лента новостей