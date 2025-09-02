Обсуждено укрепление связей между судебными системами Азербайджана и Турции

Делегация во главе с председателем Верховного суда и Судебно-правового совета Инамом Керимовым посетила Турцию для участия в церемонии открытия нового судебного года.

Об этом Report сообщили в Верховном суде.

В мероприятии приняли участие вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, председатель Верховного суда этой страны Омер Керкез, генпрокурор Мухсин Шентюрк, министр юстиции Йылмаз Тунч, а также представители судебных и прокурорских органов.

На встрече с Джевдетом Йылмазом было подчеркнуто, что взаимодействие между Азербайджаном и Турцией в судебно-правовой области было выведено на уровень союзничества благодаря политической воле лидеров двух стран.

В ходе визита обсуждалось дальнейшее укрепление сотрудничества между судебными системами двух стран. Инам Керимов также провел ряд двусторонних встреч, на которых были рассмотрены перспективы взаимодействия в правовой сфере.