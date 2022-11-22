Обсуждено сотрудничество между ANAMA и Женевским международным центром по разминированию

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с координатором проекта Женевского международного гуманитарного центра по разминированию (GICHD) Раной Элиас и советником Эвансом Рональдом.

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с координатором проекта Женевского международного гуманитарного центра по разминированию (GICHD) Раной Элиас и советником Эвансом Рональдом.

Как сообщили Report в ANAMA, между ANAMA и GICHD существует долгосрочное сотрудничество в процессе внедрения системы управления информацией в сфере борьбы с минной угрозой.

На встрече были выдвинуты предложения для расширения данного сотрудничества и усовершенствования используемой системы, а также проведения соответствующих тренингов со стороны GICHD для сотрудников ANAMA, работающих в сфере информации.