Обнаружены боеприпасы, оставленные врагом в Суговушане

Боеприпасы обнаружены на территории села Суговушан Тертерского района

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия по обнаружению оставленных врагом боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что во время несения службы на территории села Суговушан Тертерского района сотрудники полиции обнаружили на территории и изъяли один 60-мм миномет, 72 снаряда, 5 гранатометов АГС-17, 2 ПКТ, 1 пулемет Калашникова, ракетный комплекс "Игла", гранатомет РПГ-18 "Муха", 3 противотанковых снаряда РПГ-7, одна снайперская винтовка, 2 короба 12,7-мм патронов, 1 рация и зарядное устройство.