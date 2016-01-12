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    ​Обнаруженное в туркменском секторе Каспийского моря тело нефтяника доставили в Азербайджан

    Тело Гасымова Мубариза Дильгям оглу передано по назначению

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Тело нефтяника, обнаруженное в туркменском секторе Каспийского моря, доставлено на Родину.

    Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

    Так, в туркменском секторе Каспийского моря обнаружили тело нефтяника Гасымова Мубариза Дильгям оглу, пропавшего без вести в результате аварии на 10-ой морской нефтедобывающей платформе в месторождении "Гюнешли".

    Отправившийся сегодня в Туркменистан за телом нефтяника самолет МЧС типа амфибия "BE-200ÇS" вернулся вечером. Тело Гасымова Мубариза Дильгям оглу доставили на Родину и передали по назначению. 

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