​Обнаруженное в туркменском секторе Каспийского моря тело нефтяника доставили в Азербайджан

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Тело нефтяника, обнаруженное в туркменском секторе Каспийского моря, доставлено на Родину.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Так, в туркменском секторе Каспийского моря обнаружили тело нефтяника Гасымова Мубариза Дильгям оглу, пропавшего без вести в результате аварии на 10-ой морской нефтедобывающей платформе в месторождении "Гюнешли".

Отправившийся сегодня в Туркменистан за телом нефтяника самолет МЧС типа амфибия "BE-200ÇS" вернулся вечером. Тело Гасымова Мубариза Дильгям оглу доставили на Родину и передали по назначению.