Обнаружены деньги, упакованные и спрятанные Вильямом Гаджиевым - ФОТО

5 мая 2020 года по решению суда сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана провели оперативно-следственные мероприятия в рабочем кабинете и в доме главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной СГБ.

В ходе обыска, произведенного по соответствующим адресам, были обнаружены и изъяты различные записи о сумме денежных средств, полученных Вильямом Гаджиевым через главного бухгалтера Исполнительной власти района Джамиля Мусаева и других лиц, а также денежные средства в различных валютах, хранящиеся в специальной упаковке, другие документы и материальные доказательства, представляющие важное значение для дела.

Напомним, что 5 мая сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели операцию в здании Исполнительной власти Имишлинского района.

6 мая президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.