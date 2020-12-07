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Обнаружена донерная, работавшая в выходные в нарушение запрета

Обнаружена донерная, работавшая в выходные в нарушение запрета Нарушители были оштрафованы на 400 манатов по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях
Происшествия
7 декабря 2020 г. 09:50
Обнаружена донерная, работавшая в выходные в нарушение запрета

В Сабунчинском районе г. Баку обнаружена донерная, работавшая в нарушение решения Оперативного штаба о запрете деятельности по выходным.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 15-го отдела полиции Управления полиции Сабунчинского района, было установлено, что расположенная в одном из маркетов в поселке Забрат донерная осуществляет деятельность, полицейские составили административный протокол на арендатора объекта, жителя Баку Ибрагима Новрузова, а также работников - жителей столицы Тахира Эминова, Хаяла Искендерова, Агасифа Ибрагимова и Рамина Мамедалиева.

Каждый из названных лиц был оштрафован на 400 манатов по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях.

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