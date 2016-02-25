​Обнаружен еще один подпольный цех по производству поддельных спиртных напитков - ФОТО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В целях обеспечения продовольственной безопасности населения органы внутренних дел Республики провели очередную успешную операцию, направленную на выявление некачественных пищевых и производственных товаров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Согласно информации, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о производстве на территории Абшеронского района некачественных и поддельных спиртных напитков.

В результате проведенной операции было установлено, что проживающий на съемной квартире в Абшеронском поселке Сараи уроженец Грузии Бархудар Гасанов создал в квартире подпольный цех и вместе с соотечественником Шакиром Мурадовым и жителем Шабранского района Бахрузом Омаровым занимался кустарным производством спиртных напитков.

При осмотре цеха были обнаружены поддельные "Столичная русская водка Север", "Финляндия", "Русский стандарт", виски "Jack Daniels", "Chivas", некачественный спирт, поддельные акцизные марки Азербайджана и Российской Федерации, а также специальное оборудование для изготовления спиртных напитков.

Обнаруженные алкогольные напитки были отправлены в Центр судебной экспертизы при минюсте.

Согласно заключению экспертизы, указанные спиртные напитки оказались представляющими серьезную опасность для организма, некачественными и совершенно непригодными для употребления.

Начатое в Главном управлении расследование продолжается.