Происшествия
21 августа 2025 г. 14:43
Дорожная полиция назвала самые распространенные нарушения среди водителей мопедов и мотоциклов в Азербайджане

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана обнародовало число наиболее частых нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями мопедов и мотоциклов

Об этом Report сообщили в ГУДП.

В результате проведенных наблюдений в Азербайджане водители мопедов и мотоциклов чаще всего допускают такие нарушения, как неиспользование защитного шлема, превышение скорости и опасное маневрирование, нахождение в "слепой зоне" других транспортных средств, создание опасности для пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным переходам, езда на красный свет светофора, управление без государственного регистрационного знака и т.д.

"Главное управление дорожной полиции еще раз призывает всех водителей мотоциклов и мопедов строго соблюдать требования законодательства, обязательно использовать защитные средства и с уважением относиться к безопасности других участников движения", - говорится в сообщении.

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda moped və motosiklet sürücülərinin ən çox yol verdiyi qayda pozuntuları açıqlanıb

Последние новости

