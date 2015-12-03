Обнародовано решение по апелляционной жалобе бывшего генерала МНБ

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся суд по апелляционной жалобе против судебного решения об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной экономической преступностью министерства национально безопасности (МНБ) генерал-майора Гурбанова Субахира Халиг оглу.

Как сообщает Report, суд оставил в силе решение Сабаильского районного суда, апелляционная жалоба С.Гурбанова не была удовлетворена.

Отметим, что 25 ноября в распространенной Генпрокуратурой информации сообщалось о задержании 21 бывшего сотрудника МНБ по обвинению по соответствующим статьям УК. В отношении 19 из них была избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - в виде подписки о невыезде. Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения - ареста. В качестве пострадавших признаны 57 человек, права которых были нарушены в результате преступных действий сотрудников МНБ. Сумма нанесенного им ущерба исчисляется десятками миллионов манатов.

В Сабаильском районном суде в отношении С.Гурбанова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 309 (превышение должностных полномочий) УК.