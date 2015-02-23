​Обнародовано официальное заявление в связи с разрушением крыши педагогического университета

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ / "21 февраля сильный ветер сорвал крышу основного здания Азербайджанского педагогического университета, расположенного по улице Узеира Гаджибекова, 68. В связи с происшествием руководство университета в кратчайшее время проинформировало о случившемся соответствующие органы". Об этом Report сообщил заведующий отделом информации и прессы АГПУ Мансур Ибрагимов.

По его словам, в настоящее время на территории проводятся необходимые работы: "Территория приводится в порядок. Отметим, что в результате происшествия пострадавших нет".