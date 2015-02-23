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    ​Обнародовано официальное заявление в связи с разрушением крыши педагогического университета

    Мансур Ибрагимов: В настоящее время на территории проводятся необходимые работы

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ / "21 февраля сильный ветер сорвал крышу основного здания Азербайджанского педагогического университета, расположенного по улице Узеира Гаджибекова, 68. В связи с происшествием руководство университета в кратчайшее время проинформировало о случившемся соответствующие органы". Об этом Report сообщил заведующий отделом информации и прессы АГПУ Мансур Ибрагимов.

    По его словам, в настоящее время на территории проводятся необходимые работы: "Территория приводится в порядок. Отметим, что в результате происшествия пострадавших нет". 

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