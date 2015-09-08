​Обнародовано количество принудительно депортированных из Азербайджана иностранцев

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ За прошлый месяц установлены 2492 случая нарушения иностранцами требований административного законодательства, связанные с правилами нахождения, временного или постоянного проживания на территории Азербайджана. Об этом сообщили Report в Государственной миграционной службе Азербайджана.

По информации, из них 21 человек получил новые документы, позволяющие временно или постоянно проживать на территории Азербайджана, взамен утерянных, в отношении 149 человек был применен штраф и легализовано их проживание на территории страны, 1844 иностранцам предписано покинуть страну в течение 48 часов, в отношении 478 человек принято решение выдворить их за пределы страны в административном порядке.

В целом, в течение месяца в Государственную миграционную службу поступило 9017 обращений от иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, связанных с продлением срока пребывания на территории страны, выдачей разрешения на временное или постоянное проживание, получение, отказ, восстановление гражданства, определение гражданской принадлежности и статуса беженца, выдачей разрешения на осуществление трудовой деятельности и продлением сроков имеющихся разрешений. Каждое из обращений было рассмотрено в отдельности в соответствии с требованиями законодательства страны и приняты соответствующие решения.

Также за прошлый месяц зарегистрированы обращения от 75 981 иностранца в связи с их регистрацией по месту жительства.

Наряду с этим, сотрудниками соответствующих структурных подразделений службы были проведены проверки на 5 объектах предпринимательства с целью выявления случаев привлечения к оплачиваемой трудовой деятельности иностранцев или лиц без гражданства с нарушением требований законодательства страны. В результате предпринятых мер на 4 объектах предпринимательства установлены случаи нарушения правил привлечения к трудовой деятельности иностранцев или лиц без гражданства.

Государственная миграционная служба продолжает соответствующие мероприятия.