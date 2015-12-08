Обнародована последняя информация в связи с поисками без вести пропавших в аварии на месторождении "Гюнешли"

Баку. 8 декабря REPORT.AZ/ Несмотря на все усилия по поиску лиц, пропавших без вести в результате происшествия 4 декабря на 10-м блоке месторождения "Гюнешли" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), по сегодняшним данным на 11:00, пока никаких результатов нет.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил главный инженер производственного объединения "Азнефть" Баламирза Агарагимов.

Он отметил, что с утра вертолеты начали поисковые работы: "Привлечение вертолетов дает надежду, что будут получены результаты в поисках нефтяников".

По словам главного инженера, привлечены 4 вертолета МЧС, 2 вертолета и 5 кораблей пограничной службы.

Поиски 3 человек, пропавших на "Нефтяных камнях", ведутся по трем направлениям. Поиски ведутся с участием геофизического корабля, вертолета и водолазов.