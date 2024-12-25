Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау

В авиакатастрофе под Актау самолета AZAL пострадали 29 пассажиров рейса Баку-Грозный.

В авиакатастрофе под Актау самолета AZAL пострадали 29 пассажиров рейса Баку-Грозный.

Как сообщает Report, в указанном списке 14 граждан Азербайджана, 8 россиян (возраст и фамилия одного пока неизвестны) , 3 гражданина Кыргызстана.

Гражданство троих пострадавших, имена двоих из которых также неизвестны, не установлено. Третьей пострадавшей с неизвестным гражданством является 11-летняя девочка чеченской национальности, которая живет в Германии.

Ниже приведен список пострадавших пассажиров.