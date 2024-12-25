Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау

В авиакатастрофе под Актау самолета AZAL пострадали 29 пассажиров рейса Баку-Грозный.
Как сообщает Report, в указанном списке 14 граждан Азербайджана, 8 россиян (возраст и фамилия одного пока неизвестны) , 3 гражданина Кыргызстана.
Гражданство троих пострадавших, имена двоих из которых также неизвестны, не установлено. Третьей пострадавшей с неизвестным гражданством является 11-летняя девочка чеченской национальности, которая живет в Германии.
Ниже приведен список пострадавших пассажиров.
|
№
|
Ф.И.О.
|
Возраст
|
Гражданство
|
1
|
Асанов Ринат
|
03.11.2004г.р.
|
Кыргызстан
|
2
|
Осмонов Тилек
|
20.08.1998 г.р.
|
Кыргызстан
|
3
|
Джнушуалиев Ерлан
|
04.07.1988
|
Кыргызстан
|
4
|
Евстегнеева Кристина
|
30.07.1990
|
Россия
|
5
|
Байрамзаде Айхан
|
28.03.2004
|
Азербайджан
|
6
|
Алиев Замин
|
05.06.1998
|
Азербайджан
|
7
|
Жалепов Низамин
|
01.09.2007
|
Азербайджан
|
8
|
Мамедов Заур
|
07.02.1988
|
Россия
|
9
|
Сираков Нуруллах.
|
17.03.1953
|
Азербайджан
|
10
|
Арысбаева Мадина
|
06.02.1980
|
РФ, Чеченская республика
|
11
|
Асадов Сульфикар
|
15.08.1967
|
Азербайджан
|
12
|
Бисенеева Джамиля.
|
1970 г.р.
|
Россия
|
13
|
Караев Махир
|
07.06.1988
|
Азербайджан
|
14
|
Сейдахматова Медина
|
1975 г.р.
|
Россия
|
15
|
Кадиров Гайдар
|
28.05.1978
|
Азербайджан
|
16
|
Разелини Айдар
|
20.09.1999
|
Азербайджан
|
17
|
Эдиев Уаис
|
15.09.1969
|
Россия
|
18
|
Неизвестный
Имя Азой
|
Россия
|
19
|
Джапаров Тогру
|
26.04.1992
|
Россия
|
20
|
Дережиев Товил
|
09.01.1959
|
Азербайджан
|
21
|
Дербишов Самир
|
12.03.1986
|
Азербайджан
|
22
|
Парахов Мухаммад
|
05.03.2005
|
Азербайджан
|
23
|
Кафа Ш.
|
26.01.1981
|
Азербайджан
|
24
|
Неизвестная Лейла
|
1996 г.р.
|
Азербайджан
|
25
|
Рахимов Субхоннул
|
30.10.1976
|
Россия
|
26
|
Неизвестная женщина
|
32 года
|
Личность уточняется
|
27
|
Неизвестный
мужчина Азиби
|
Личность уточняется
|
28
|
Арсбаева Джейран
(ребенок)
|
13.08.2013
|
Живет в Германии гражданство не знает, по происхождению чеченка.
|
29
|
Джерова Салихат
(ребенок)
|
22.01.2008
|
Азербайджан