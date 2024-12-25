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Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау

Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау В авиакатастрофе под Актау самолета AZAL пострадали 29 пассажиров рейса Баку-Грозный.
Происшествия
25 декабря 2024 г. 16:03
Обнародован список пострадавших в авиакатастрофе под Актау

В авиакатастрофе под Актау самолета AZAL пострадали 29 пассажиров рейса Баку-Грозный.

Как сообщает Report, в указанном списке 14 граждан Азербайджана, 8 россиян (возраст и фамилия одного пока неизвестны) , 3 гражданина Кыргызстана.

Гражданство троих пострадавших, имена двоих из которых также неизвестны, не установлено. Третьей пострадавшей с неизвестным гражданством является 11-летняя девочка чеченской национальности, которая живет в Германии.

Ниже приведен список пострадавших пассажиров.

Ф.И.О.

Возраст

Гражданство

1

Асанов Ринат

03.11.2004г.р.

Кыргызстан

2

Осмонов Тилек

20.08.1998 г.р.

Кыргызстан

3

Джнушуалиев Ерлан

04.07.1988

Кыргызстан

4

Евстегнеева Кристина

30.07.1990

Россия

5

Байрамзаде Айхан

28.03.2004

Азербайджан

6

Алиев Замин

05.06.1998

Азербайджан

7

Жалепов Низамин

01.09.2007

Азербайджан

8

Мамедов Заур

07.02.1988

Россия

9

Сираков Нуруллах.

17.03.1953

Азербайджан

10

Арысбаева Мадина

06.02.1980

РФ, Чеченская республика

11

Асадов Сульфикар

15.08.1967

Азербайджан

12

Бисенеева Джамиля.

1970 г.р.

Россия

13

Караев Махир

07.06.1988

Азербайджан

14

Сейдахматова Медина

1975 г.р.

Россия

15

Кадиров Гайдар

28.05.1978

Азербайджан

16

Разелини Айдар

20.09.1999

Азербайджан

17

Эдиев Уаис

15.09.1969

Россия

18

Неизвестный

Имя Азой

Россия

19

Джапаров Тогру

26.04.1992

Россия

20

Дережиев Товил

09.01.1959

Азербайджан

21

Дербишов Самир

12.03.1986

Азербайджан

22

Парахов Мухаммад

05.03.2005

Азербайджан

23

Кафа Ш.

26.01.1981

Азербайджан

24

Неизвестная Лейла

1996 г.р.

Азербайджан

25

Рахимов Субхоннул

30.10.1976

Россия

26

Неизвестная женщина

32 года

Личность уточняется

27

Неизвестный

мужчина Азиби

Личность уточняется

28

Арсбаева Джейран

(ребенок)

13.08.2013

Живет в Германии гражданство не знает, по происхождению чеченка.

29

Джерова Салихат

(ребенок)

22.01.2008

Азербайджан
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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında xəsarət alanların siyahısı açıqlanıb

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