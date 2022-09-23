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Обеспечено возмещение ущерба физлицам и юрлицам в Баку на сумму 24,8 млн манатов

Обеспечено возмещение ущерба физлицам и юрлицам в Баку на сумму 24,8 млн манатов В Баку в этом году обеспечено возмещение ущерба на сумму 24,8 млн манатов физическим и юридическим лицам по уголовным делам, находящимся в производстве.
Происшествия
23 сентября 2022 г. 11:44
Обеспечено возмещение ущерба физлицам и юрлицам в Баку на сумму 24,8 млн манатов

В Баку в этом году обеспечено возмещение ущерба на сумму 24,8 млн манатов физическим и юридическим лицам по уголовным делам, находящимся в производстве.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье прокурора города Баку, государственного советника юстиции III степени Эльшана Аббасова, опубликованной в официальной газете.

Он отметил, что из 29,2 млн манатов материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам по уголовным делам, начатым в следственных органах прокуратуры и органов внутренних дел, обеспечено возмещение 24,8 млн манатов, то есть 85%.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda fiziki və hüquqi şəxslərə vurulmuş ziyanın 24,8 milyon manatı ödətdirilib

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