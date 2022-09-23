Обеспечено возмещение ущерба физлицам и юрлицам в Баку на сумму 24,8 млн манатов

В Баку в этом году обеспечено возмещение ущерба на сумму 24,8 млн манатов физическим и юридическим лицам по уголовным делам, находящимся в производстве.

В Баку в этом году обеспечено возмещение ущерба на сумму 24,8 млн манатов физическим и юридическим лицам по уголовным делам, находящимся в производстве.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье прокурора города Баку, государственного советника юстиции III степени Эльшана Аббасова, опубликованной в официальной газете.

Он отметил, что из 29,2 млн манатов материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам по уголовным делам, начатым в следственных органах прокуратуры и органов внутренних дел, обеспечено возмещение 24,8 млн манатов, то есть 85%.