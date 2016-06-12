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    ​Обама: Вооруженное нападение на ночного клуба в Орландо является террористическим актом

    Это был акт террора и акт ненависти

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Вооруженное нападение на посетителей ночного клуба в Орландо является террористическим актом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Барак Обама, выступая в Белом доме в связи с кровопролитием в Орландо.

    "Несмотря на то, что расследование находится на раннем этапе, мы знаем достаточно для того, чтобы сказать: это был акт террора и акт ненависти", - сказал американский лидер. 

    Как отметил Обама, "как американцы... мы едины в своей решимости защитить свой народ".

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