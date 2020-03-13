Объявленный Азербайджаном через Интерпол в розыск иностранец задержан в Германии

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Гражданин Палестины Милхем Басем Шлаш 1990 г.р., объявленный азербайджанским государством в международный розыск через Интерпол, был задержан в Германии.

Как сообщает Report, расследование установило, что он является и гражданином Швеции.

Продолжаются мероприятия по экстрадиции Милхема Басема Шлаша в Азербайджан.

М.Басем Шлаш был объявлен в международный розыск по линии Интерпола по статьям 320 (Подделка, незаконное изготовление или сбыт официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков или использование поддельных документов) и 318 (Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК АР.