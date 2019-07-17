Минздрав обнародовало информацию о состоянии здоровья пострадавших в результате инцидента у Дворца шекинских ханов

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало информацию о состоянии здоровья лиц, пострадавших в результате падения ветвей 500-летнего чинара (платана) во дворе Дворца шекинских ханов 14 июля.

Как сообщили Report в министерстве, состояние проходящего лечение в Шекинской центральной районной больнице Эльхана Мамедова расценивается как стабильное, средней тяжести.

"Состояние Илькина Мамедова, лечение которого продолжается в Клиническом медицинском центре №1, расценивается как стабильное, средней тяжести. Он переведен в палату, созданы условия для того, чтобы родители могли находиться рядом с ним", - сказали в министерстве.