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    ​Нетрезвый азербайджанец на Ferrari заехал на пешеходную зону в центре Праги - ФОТО

    Он заехал на пешеходную зону в районе Вацлавской площади

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Нетрезвый азербайджанец на своем автомобиле заехал на пешеходную зону в районе Вацлавской площади в Праге.

    Как передает Report со ссылкой на Policejnidenik.cz, в четверг вечером полицейский патруль обратил внимание на машину, которая «остановилась» в пешей зоне центра Праги.

    Правоохранители решили проверить 22-летнего водителя, действия которого полицейским показались странными.

    При осмотре патрульные обнаружили на приборной панели машины открытую банку с пивом. Еще одна откупоренная бутылка с этим же алкогольным напитком была зажата между коленями у водителя. При проверке автотестером выяснилось, что владелец Ferrari находился в стадии алкогольного опьянения – 1,7 промилле.

    По данному инциденту полицией Чешской Республики открыто делопроизводство, по факту «угрозы для жизни людей» под действием опьяняющих веществ.

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