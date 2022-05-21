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Задержаны граждане Азербайджана, пытавшихся нелегально перейти госграницу с Грузией

Задержаны граждане Азербайджана, пытавшихся нелегально перейти госграницу с Грузией В Газахском районе задержаны граждане Азербайджана, которые попытались незаконно пересечь государственную границу.
Происшествия
21 мая 2022 г. 12:51
Задержаны граждане Азербайджана, пытавшихся нелегально перейти госграницу с Грузией

В Газахском районе задержаны граждане Азербайджана, которые попытались незаконно пересечь государственную границу.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана(ГПС).

Как стало известно, 21 мая в 02:12 на служебной территории пограничного поста, расположенного в селе Шыхлы-2 Газахского района, пограничная служба выявила признаки нарушения государственной границы Азербайджана в направлении Грузии. Погранзастава была поднята по тревоге.

В результате принятых мер при попытке пересечь государственную границу были задержаны 6 граждан Азербайджана, в том числе 5 несовершеннолетних.

В ходе расследования установлено, что одна из задержанных - Букавадзе Айбениз Рафиг гызы, 1997 года рождения, ранее находилась в розыске за совершение аналогичного преступления.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxda sərhədi pozmağa cəhd göstərən Azərbaycan vətəndaşları saxlanılıb

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